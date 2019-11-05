فيديو.. أصالة تبكي في ليلة سهم بسبب عبدالمجيد عبدالله!

فيديو.. أصالة تبكي في ليلة سهم بسبب عبدالمجيد عبدالله!

2019/11/06
الساعة 12:22 صباحًا
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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عبدالمجيد عبدالله كلما
المواطن - أحمد سعيد

عبر الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله، عن سعادته بتواجده في ليلة سهم ضمن فعاليات موسم الرياض، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، معتذرًا عن عدم قدرته على الحضور، مقدمًا الشكر والتحية للموسيقار سهم.

وشكر عبدالله الفنانة أصالة، بكلمات رقيقة مادحة؛ ما جعل عينيها تدمعان، تقديرًا منها لكلماته، مضيفًا أن سالم الهندي اتفق معه للظهور عبر الصورة من أجل الجمهور الحبيب.

ونفدت تذاكر حفلة “ليلة سهم”، أضخم سهرة غنائية في موسم الرياض، بعد إقبال غير مسبوق، بمجرد طرحها مسجلةً رقمًا قياسيًّا في الإقبال على تذاكر حفلةٍ غنائية؛ نظرًا لمشاركة كبار نجوم الأغنية الخليجية والعربية فيها، وما يتميز به سهم من مكانة موسيقية عالية، حيث غنى من إبداعاته أهم فناني الخليج والوطن العربي، وحققت ألحانه نجاحات باهرة.


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