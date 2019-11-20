فيديو.. القبض على معنّف ابنته في جدة

المواطن - جدة
ألقت قوات الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعنّف ابنته، بعد خروجها من المدرسة في جدة.
وأوضحت إمارة مكة المكرمة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المواطن، مع تكليف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة بدراسة حالة الأسرة.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، قد أكَّد في وقت سابق أن وحدات الحماية الاجتماعية تتحقق، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، من مقطع فيديو لشخص يعنِّف طفلة.
من جانبها، ذكرت هيئة حقوق الإنسان، أنها رصدت ما تم تداوله في مواقع التواصل تحت وسم “نطالب بمحاسبة معنّف ابنته”، مؤكدة أنها باشرت اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة.
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