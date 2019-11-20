فيديو.. القبض على معنّف ابنته في جدة
إجراءات نظامية بحق المواطن

فيديو.. القبض على معنّف ابنته في جدة

2019/11/20
الساعة 10:57 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - جدة

ألقت قوات الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو ‏على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعنّف ابنته، بعد خروجها ‏من المدرسة في جدة.

وأوضحت إمارة مكة المكرمة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم اتخاذ ‏الإجراءات النظامية بحق المواطن، مع تكليف فرع وزارة العمل ‏والتنمية الاجتماعية في المنطقة بدراسة حالة الأسرة.‏

وكان المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد ‏أبا الخيل، قد أكَّد في وقت سابق أن وحدات الحماية الاجتماعية ‏تتحقق، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، من مقطع فيديو لشخص ‏يعنِّف طفلة.

من جانبها، ذكرت هيئة حقوق الإنسان، أنها رصدت ما تم تداوله ‏في مواقع التواصل تحت وسم “نطالب بمحاسبة معنّف ابنته”، مؤكدة أنها باشرت اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات ‏المختصة.

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