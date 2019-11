فيديو.. المصارع السعودي الشهيل يهزم سيزارو بعروض جوهرة التاج التاريخية

المواطن - الرياض

شهد ملعب الملك فهد الدولي بالرياض مساء أمس الخميس عرض WWE كراون جول “جوهرة التاج”، والذي يأتي ضمن فعاليات هيئة الترفيه في موسم الرياض وسط احتفالات كبيرة من الجماهير الحاضرة.

وخاض المصارع السعودي منصور الشهيل مواجهة قوية وعنيفة ضد المصارع السويسري الصلب سيزارو، انتهت بحسم الشهيل للجولة والفوز على خصمه العنيد، وسط تفاعل من الجمهور.

أما في النزال الأول من العرض، ظهر بروك ليسنر في مواجهة مثيرة أمام نظيره كين فيلاسكيز الذي دخل إلى الحلبة برفقة زميله ري ميستيريو، بعد أن اعتدى ليسنر عليهم وعلى نجل ري ميستيريو دومينيك في الأسابيع الماضية، وتسبب في دخوله إلى المستشفى، حيث انتهى النزال سريعًا بعدما أجبر ليسنر نظيره فيلاسكيز على الاستسلام بعدما نفذ عليه حركة الإخضاع “كامورا لوك”.

IT’S OVER.@BrockLesnar just made @cainmma TAP OUT to the #KimuraLock…but the punishment hasn’t ended! #WWECrownJewel pic.twitter.com/6xDNRCHXpP

— WWE (@WWE) October 31, 2019