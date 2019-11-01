فيديو.. المصارع السعودي الشهيل يهزم سيزارو بعروض جوهرة التاج التاريخية

المواطن - الرياض

شهد ملعب الملك فهد الدولي بالرياض مساء أمس الخميس عرض WWE كراون جول “جوهرة التاج”، والذي يأتي ضمن فعاليات هيئة الترفيه في موسم الرياض وسط احتفالات كبيرة من الجماهير الحاضرة.

وخاض المصارع السعودي منصور الشهيل مواجهة قوية وعنيفة ضد المصارع السويسري الصلب سيزارو، انتهت بحسم الشهيل للجولة والفوز على خصمه العنيد، وسط تفاعل من الجمهور.

النجم السعودي منصور يتحدث الى WWE الان بعد انتصاره التاريخي في كراون جول على سيزارو @KSAMANNY#WWECrownJewel pic.twitter.com/XHoSWcpuH2 — WWE MENA (@WWEmena) October 31, 2019

أما في النزال الأول من العرض، ظهر بروك ليسنر في مواجهة مثيرة أمام نظيره كين فيلاسكيز الذي دخل إلى الحلبة برفقة زميله ري ميستيريو، بعد أن اعتدى ليسنر عليهم وعلى نجل ري ميستيريو دومينيك في الأسابيع الماضية، وتسبب في دخوله إلى المستشفى، حيث انتهى النزال سريعًا بعدما أجبر ليسنر نظيره فيلاسكيز على الاستسلام بعدما نفذ عليه حركة الإخضاع “كامورا لوك”.



ولكن بعدما استسلم فيلاسكيز رفض ليسنر تركه مما جعل ري ميستيريو يتدخل ويضرب ليسنر بالكرسي المعدني، وهو ما أغضب لينسر ليقوم بالاعتداء على ري ميستسيرو ويخرجه خارج الحلبة، لكنه سرعان ما تمكن ميستيريو من العودة مرة أخرى واعتدى على ليسنر بعدة ضربات قوية بالكرسي المعدني أجبرت الأخير على الخروج من الحلبة مسرعًا ليحافظ بروك ليسنر على لقب WWE.

وفي النزال الثاني فكان على لقب “كأس العالم” في فرق الزوجي وهو “نزال تاج تيم تيروميل”، الذي يضم تسعة فرق وهم: نيو داي، ذا فايكنج رايدرز، هيفي ماشيناري، لوتشا هاوس بارتي، كيرتس أكسل وزاك رايدر، ذا ريفايفل، ذا أو سي، دولف زيجلر وبوبي رود، ذا بي تيم.

وفي المباراة الأولى من البطولة فاز دولف زيجلر برفقة نظيره بوبي رود، على لوتشا هاوس بارتي، بينما في المباراة الثانية تفوق الثنائي دولف زيجلر وبوبي رود، على زاك رايدر وزميله كيرتس أكسل، ليواصلا مسيرتهما في النزال، ويواجهان هيفي ماشيناري في المباراة الثالثة.

أما المباراة الثالثة فقد تمكن زيجلر وبوبي رود من الفوز والتفوق على هيفي ماشيناري، حيث سيواجهون ذا نيو داي في المباراة الرابعة والتي ابتسمت للأخير ليضرب موعدًا مع ذا بي تي في خامس المباريات ليكون الفوز حليف ذا نيو داي في مباراة مثيرة.

وفي المباراة السادسة واصل ذا نيو داي الفوز على منافسه ذا ريفايفل، ليدخل ذا أو سي إلى الحلبة، أما في المباراة السابعة فاز ذا أو سي على ذا ريفايفل، لينتقلوا إلى المباراة الأخير ويواجهون ذا فايكنج رايدرز.

وفي المباراة الثامنة والأخيرة نجح فريق كارل أندرسون ولوك جالوز “أو سي” في حسم المواجهة لصالحهم بعد أن هاجم سكوت داوسون وداش وايلدر فريق نيوداي.