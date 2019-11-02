فيديو .. طريقة احتفال أمرابط بالهدف الرابع تُثير الجدل

فيديو .. طريقة احتفال أمرابط بالهدف الرابع تُثير الجدل

2019/11/02
الساعة 9:30 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أظهر المغربي نور الدين أمرابط طريقة احتفال غريبة، وذلك عندما أحرز الهدف الرابع للنصر في شباك أبها، وذلك في المباراة المُقامة بين الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل أمرابط الهدف الرابع للنصر في الدقيقة التاسعة والخمسين، بعد تمريرة متقنة من اللاعب بيتروس.

وجاء اللاعب يحيى الشهري للاحتفال مع أمرابط لكن الأخير دفعه دفعة بسيطة وكان وجهه عابسًا، ليعود الشهري ويسأل أمرابط عن حالته ليرد الأخير وهو عابس بطريقة أثارت الجدل.

وكان النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله أحرز هدفين للنصر في الشوط الأول، وسجل يحيى الشهري هدفًا للنصر في شباك أبها.

وإذا تمكن النصر من الفوز على أبها فسيصبح رصيد العالمي 17 نقطة في المركز الثاني أو الثالث في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


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