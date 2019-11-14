فيديو.. لحظة استقبال والد التوأم السيامي لأبنائه

المواطن - الرياض

نشرت قناة الإخبارية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو يوثق لحظة استقبال والد التوأم السيامي الليبي لأبنائه بعد نجاح العملية.

وكان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عملية فصل التوائم السيامية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ قد أعلن في وقت سابق، نجاح عملية فصل التوأم السيامي الليبي “أحمد، ومحمد” بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.

فيديو | لحظة استقبال والد التوأم السيامي الليبي لأبنائه بعد نجاح العملية

#الإخبارية#فصل_التوأم_السيامي_الليبي pic.twitter.com/o9EobJ9t56 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 14, 2019