فيديو.. متى يكون تعدد الزوجات جائزًا؟

فيديو.. متى يكون تعدد الزوجات جائزًا؟

2019/11/23
الساعة 9:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
‎وسوم
المواطن - الرياض

قضية تعدد الزوجات من الأمور التي تحظى باهتمام العديد من المواطنين، خاصة فيما يتعلق بضرورات أو الأمور التي تجعل التعدد ضرورة.

وقال أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله السلمي، خلال استضافته في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة: إن التعدد في الأصل مشروع، لكن رأى أن الأمر يتعلق بالمقدرة من جميع النواحي، مشبهًا الأمر بإنشاء مؤسسة تربوية ثانية في بيت ثانٍ إذا نجح في الأولى.

وأضاف أن التعدد يستلزم المقدرة البدنية والمالية، فالبدنية أن يستطيع أن يفي بما تريد المرأة من زوجها، كما يجب أن يكون قادرًا بماله، فإن كان غير قادر فلا ينبغي له أن يعدد؛ لأنه قد يؤدي به ذلك إلى ترك ما أوجبه الله عليه من العدل بين الزوجات في العطية والنفقة.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


اترك تعليق

avatar

هل قرأت هذا ؟
  • فيديو.. مصرية توجه رسالة للمتزوجات ” فيها إيه لو زوجك تزوج 3 من صديقاتك”
    •
  • مرشحة إماراتية تدعو إلى تعدد الزوجات في برنامجها الانتخابي
    •
  • مرشحة للمجلس الوطني بالإمارات تدعو لتعدد الزوجات
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :