فيديو.. مجهول يشعل النار في مركبة بجدة

المواطن - جدة

وثق مقطع فيديو متداول، قيام شخص مجهول بإشعال النار في مركبة متوقفة في الشارع بمحافظة جدة، بعد أن سكب داخلها سائلًا سريع الاشتعال، ثم فر هاربًا، بعد أن طالت النار وجهه.

وأظهر مقطع فيديو، نشره حساب طرق جدة عبر “تويتر”: “الشاب الذي غطّى رأسه بـ كاب وهو يقوم بكسر زجاج “المثلث”، حيث ألقى فيه مادة قابلة للاشتعال، ثم ذهب.

وبعدها عاد الجاني ثم أدخل يديه في السيارة ليشعل النيران في المقعد الخلفي، ولسرعة الاشتعال كادت تصيبه في وجهه، ففر هاربًا.