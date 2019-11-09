فيديو.. هذا ما فعله ثور هائج في سيارة

المواطن - متابعة

تسبب ثور هائج في مدينة حاجي بور الهندية في إسقاط سيارة، بعدما وضع قرنية أسفل السيارة الصغيرة، ثم رفعها في الهواء وأسقطها بقوة لتتحطم أجزاءٌ منها، ولم يتوقف هجومه إلا بعد تدخل الأهالي.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الواقعة حدثت على أحد الطرق بالقرب من محطة السكك الحديدية في مدينة حاجي بور بولاية بيهار- شمال شرقي الهند، والتقطها بعض المارة بكاميرات الموبايل.

ويظهر في الفيديو ثور ضخم وأصابه الغضب الشديد، فراح يرفع السيارة بقرنيه إلى أعلى ويُسقطها، ويعود ليرفعها ويدور بها ثم يُسقطها ليحطم أجزاءً منها، كما حاول إسقاطها على جانبها لولا تدخُّل بعض المارة من السكان المحليين.