فيديو يكشف سر حزن أمرابط في مباراة #النصر وأبها

المواطن - محمد سمعه

كشف فيديو عرضه برنامج ” كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية سبب حزن اللاعب المغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر في مباراة أبها التي أُقيمت أول أمس السبت في الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعرض فيديو برنامج ” كورة” لقطة لأمرابط وهو يحاول أخذ الكرة من مواطنه عبدالرزاق حمدالله لتسديد ركلة جزاء في الشوط الأول من مباراة أبها.

ورفض حمدالله تنفيذ طلب أمرابط الذي شعر بالحزن، وظهر عليه بشكل واضح بعد إحرازه للهدف الرابع في شباك أبها حيث كان غاضبًا وذهب إليه يحيى الشهري قائد النصر لسؤاله عن حاله، فرفض أمرابط الوقوف معه محاولًا الذهاب بعيدًا.

وعلّق الحساب الرسمي لـ برنامج كورة في تويتر على فيديو أمرابط وحمدالله بشكل فكاهي قائلًا: ” تراها كورة يا عيال”.

وسجل أمرابط الهدف الرابع للنصر في الدقيقة التاسعة والخمسين، بعد تمريرة متقنة من اللاعب بيتروس.

أما النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله أحرز هدفين للنصر في الشوط الأول، وسجل يحيى الشهري هدفًا ثالثًا للنصر في شباك أبها.

ويستعد النصر لمواجهة الفيصلي بعد غد الأربعاء في لقاء الجولة السادسة والمؤجل بين الفريقين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل نادي النصر حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر.