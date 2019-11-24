قراء “المواطن” يتمنون انتصار #الهلال

المواطن - محمد سمعه

كشف قراء صحيفة “المواطن” عن توقعاتهم حول مباراة الهلال وأوراوا الياباني التي تُقام اليوم في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وشارك في استفتاء صحيفة ” المواطن” عبر حسابها في تويتر 580 مصوتًا، حيث اختار 51% من المتابعين فوز الهلال، بينما توقع 39% فوز نادي أوراوا الياباني.

أما 10% من المتابعين فتوقعوا وجود التعادل بين الفريقين.

وكشف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالهلال عن تشكيلة أزرق العاصمة، لمواجهة أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

التشكيلة الرسمية

وجاءت تشكيلة الهلال الرسمية مكونة من:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: محمد البريك، جانج هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني.

في خط الوسط: سلمان الفرج، عبدالله عطيف، سيباستيان جيوفنكو، سالم الدوسري.

في خط الهجوم: أندري كاريلو، بافيتيمبي غوميز.

نوفمبر يبتسم للهلال

ويملك نادي الهلال ذكريات جيدة مع شهر نوفمبر في المباريات الآسيوية، وذلك قبل مواجهة نادي أوراوا الياباني اليوم الأحد في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وسبق لنادي الهلال أن خاض سبع مباريات آسيوية، حيث تمكن من الفوز في خمسة لقاءات وتعادل لقاء وخسر مباراة واحدة فقط.

وكانت البداية مع الهلال في عام 1997، حيث تقابل مع نادي استقلال طهران الإيراني في بطولة كأس الكؤوس الآسيوية بعام 1997 وفاز، ليواجه نادي ناجويا الياباني ويُحقق اللقب في نوفمبر من عام 1997.

وتواصلت انتصارات الهلال في نوفمبر على المستوى الآسيوي، حيث هزم السد القطري في دوري أبطال آسيا في عام 1999 بهدف، ثم فاز على السالمية الكويتي في دوري أبطال آسيا في نوفمبر من عام 2000.

ثم فاز الهلال في نوفمبر من جديد، بعد أن تفوق على نادي أوراوا الياباني يوم 9 نوفمبر 2019 في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا نسخة العام الحالي بهدف دون رد.