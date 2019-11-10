قرار أرسنال حول إقالة إيمري

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحافية عن قرار إدارة نادي أرسنال الإنجليزي حول إقالة المدرب الإسباني أوناي إيمري، وذلك بعد الخسارة بالأمس من ليستر سيتي 2-0 في الدوري الإنجليزي.

ويعاني أرسنال كثيرًا في الموسم الجاري حيث لم يقدم نتائج إيجابية في اللقاءات الأخيرة، ولكن قالت تقارير صحافية إنجليزية إن إدارة أرسنال لا تفكر على الإطلاق في إقالة إيمري.

وقررت إدارة أرسنال دعم المدرب أوناي إيمري، رغم البداية السيئة للأرسنال في هذا الموسم منذ عام 1982.

ويحتل نادي أرسنال حاليًا المركز السادس في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، وذلك بعد خسارته أمام نادي ليستر سيتي أمس.

جدير بالذكر أن أوناي إيمري تولى تدريب نادي أرسنال في صيف 2018 بعد استقالة المدرب الفرنسي أرسن فينغر من منصبه.