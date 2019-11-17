كروس يتألق بـ مباراة ألمانيا ضد بيلاروسيا

المواطن - محمد سمعه

قدم النجم الألماني توني كروس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني أداءً أكثر من رائع في مباراة ألمانيا ضد بيلاروسيا التي أُقيمت أمس السبت في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

وأعاد كروس إلى الأذهان بعد ثنائيته في مباراة ألمانيا ضد بيلاروسيا، هدفيه الذي قام بإحرازهما في مباراة ألمانيا ضد البرازيل في نصف نهائي كأس العالم 2014، حيث فاز المنتخب الألماني وقتها بسباعية مقابل هدف.

وفاز المنتخب الألماني في مباراة ألمانيا ضد بيلاروسيا، برباعية دون رد، حيث سجل اللاعب ماتياس جينتر الهدف الأول للماكينات الألمانية في الدقيقة الحادية والأربعين، ثم أضاف اللاعب ليون جورتسيكا الهدف الثاني للماكينات في الدقيقة الخمسين.

وواصل المنتخب الألماني، تفوقه الهجومي بـ مباراة ألمانيا ضد بيلاروسيا حيث سجل نجم ريال مدريد توني كروس هدفين حيث كان الأول في الدقيقة الخامسة والخمسين، والهدف الثاني تم إحرازه في الدقيقة الرابعة والثمانين.

يذكر أن الماكينات الألمانية ضمنت التأهل لـ يورو 2020، بعد الفوز في مباراة ألمانيا ضد بيلاروسيا، حيث احتل المنتخب الألماني المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن المنتخب الهولندي صاحب المركز الثاني.

وصرح توني كروس تصريحًا صادمًا بعد مباراة ألمانيا ضد بيلاروسيا حيث قال: المنتخب الألماني لا يملك الخبرات الكافية التي تؤهله للفوز بلقب كأس أمم أوروبا 2020، ولكننا سنقاتل لتحقيق أفضل النتائج في اليورو.

وكانت مباراة ألمانيا ضد بيلاروسيا، أُقيمت بالأمس على ملعب بوروسيا بارك معقل نادي بوروسيا مونشنجلادباخ في مدينة مونشنجلادباخ الألمانية.

وقبل إقامة مباراة ألمانيا ضد بيلاروسيا، كان المنتخب الألماني تمكن من الفوز على منتخب إستونيا في أكتوبر الماضي بثلاثية دون رد حيث سجل الأهداف كل من ” إيلكاي جوندوجان هدفين، وتيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني هدفًا واحدًا”.