كونتي يشارك #الاتفاق احتفاله بـ الغامدي

المواطن - مروة نبيل

زار مدرب إنتر ميلان، الإيطالي أنطونيو كونتي، اليوم الثلاثاء، نادي الاتفاق، وذلك ضمن البرنامج الإثرائي مع معهد إعداد القادة.

واطلع كونتي في زيارته على مرافق نادي الاتفاق وتعرف على إنجازاته، وحضر مع مرافقيه مران الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة الاتحاد يوم 24 نوفمبر، في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد اللقاء تكريم رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق، خالد الدبل للمدرب الإيطالي بدرع تذكاري وقميص الفريق الأول لكرة القدم يحمل اسمه.

واختتم التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي، بالتقاء كونتي بالأجهزة الفنية والإدارية والطبية ولاعبي الفريق، وعبر مدرب فارس الدهناء عن سعادته بزيارة المدرب العالمي كونتي للمملكة، وتخصيص برنامجه بزيارة نادي الاتفاق.

وثمن خالد العطوي دور معهد إعداد القادة لتطوير الكوادر الوطنية من خلال إحضار نماذج عالمية والاطلاع على تجاربهم عن كثب.

وفي ختام الزيارة، شارك كونتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق احتفاليته باللاعب فيصل الغامدي قائد منتخب المملكة للشباب تحت 19 سنة، وذلك لمساهمته بتأهل شباب الأخضر إلى كأس آسيا 2020.