كونتي يوضح الفارق بين تدريب النادي والمنتخب
مؤكدًا أن عامل الوقت الأبرز

كونتي يوضح الفارق بين تدريب النادي والمنتخب

2019/11/12
الساعة 12:04 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

كشف المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، أنطونيو كونتي، عن الفارق بين تدريب الأندية والمنتخبات خلال محاضرته للمدربين الوطنيين في معهد إعداد القادة بالدمام.

وقال: “عامل الوقت أكبر فرق بين تدريب النادي والمنتخب؛ لأن المدرب يحتاج لوقت قصير حتى يقوم بإيصال أكبر كمية من المعلومات، وفي المنتخب أصنع الاحترام والتعامل ورغبة الفوز بين اللاعبين”.

وتابع المدرب الإيطالي كونتي تصريحاته قائلًا: “على اللاعبين الذين ينضمون إلى المنتخب، أن يعلموا جيدًا أنهم انضموا من أجل التضحية لبلدانهم، وليس قضاء إجازة من أنديتهم”.

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