كيش اتفاقيًّا حتى 2022

المواطن - مروة نبيل

جددت إدارة نادي الاتفاق، مساء اليوم الثلاثاء، عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، السلوفاكي فيليب كيش، لمدة عامين مقبلين.

ونشر حساب نادي الاتفاق الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب فيليب كيش أثناء توقيع العقد الجديد في مقر النادي، وبحضور الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي.

وأوضح نادي الاتفاق أن تجديد عقد فيليب كيش يأتي نظرًا للمستوى الفني المميز الذي يُقدمه منذ انضمام إلى فارس الدهناء في 2017، حيث أثبت قدراته باللعب في أكثر من مركز، كما يتمتع بنزعة هجومية مع إجادة في تنفيذ الكرات الثابتة.

وشارك فيليب كيش في 58 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، نجح خلالها في تسجيل 9 أهداف وصناعة 3 آخرين.