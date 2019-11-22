كيف أظهر طفل ياباني عشقه لـ #الهلال ؟

المواطن - محمد سمعه

أقدم طفل ياباني على إظهار حبه لنجوم نادي الهلال، وذلك عن طريق التقاط الصور التذكارية مع لاعبي الفريق الأول للهلال بجانب التقاطه صورًا مع نجوم سابقين لأزرق العاصمة.

ونشر الإعلامي معتز الدُعيج، عبر حسابه في تويتر، فيديو للطفل الياباني، الذي التقط صورًا مع نجوم الهلال في عام 2017، حينما واجهوا أوراوا قبل عامين في نهائي دوري أبطال آسيا، والتقط أيضًا صورًا مع نجوم الجيل الحالي في الهلال قبل مباراة الإياب يوم الأحد.

وعلّق معتز الدُعيج قائلًا: طفل ياباني التقط صورًا مع لاعبي الهلال نسخة 2017 ونسخة 2019.

من ناحية أخرى، تُعد مواجهة الأندية اليابانية بُشرى خير لفريق الهلال، وذلك بمناسبة مواجهته لنادي أوراوا الياباني بعد غد الأحد في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ونجح الهلال من قبل وفي ثلاث مناسبات، في التتويج ببطولات آسيوية عن طريق الأندية اليابانية.

وكانت البداية في عام 1997 عندما فاز الهلال على فريق ناجويا الياباني ليُتوج بلقب البطولة الآسيوية أبطال الكؤوس عن طريق الفوز بثلاثية مقابل هدف.

وعاد الهلال لمنصات التتويج الآسيوية عن طريق الأندية اليابانية بالفوز بلقب أندية آسيا أبطال الدوري في عام 2000 على حساب نادي جابيليو الياباني بثلاثية مقابل هدفين، في مباراة أُقيمت في الرياض.

وتكرر الأمر للمرة الثالثة، بفوز الهلال ببطولة السوبر الآسيوي في عام 2000 على حساب فريق شيميزو الياباني.

طفل ياباني التقط صور مع لاعبي #الهلال بنسخة 2017 ونسخة 2019 😄💙 pic.twitter.com/u1hudTn4qJ — معتز الدعيج (@Motaz_alduaij) November 22, 2019