كيف ساهم نابليون في صناعة المعكرونة البولونيز؟

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

عندما زار “فيرجينيو ميرولا، عمدة بولونيا، لندن، في وقت سابق من هذا العام، فإن شيئًا ما جعله غاضبًا للغاية، حيث رأى إعلان مطعم عن “اختصاصه” في تقديم معكرونة بولونيز مقابل 6.95 جنيه إسترليني للوجبة، هذا الأمر أغضب العمدة الإيطالي الذي اعتبر ذلك أمرًا يفسد سمعة الطعام الأكثر شهرة في مدينته، وغرد صورة المطعم مرفقًا إياها بتعليق: “أخبار وهمية”.

يتفق المؤرخون عمومًا، على أن طبق “بولونيا تالياتيلي” أو معكرونة البولونيز كما نعرفه، نشأ في غرب بولونيا مباشرةً، وهي موطن لأقدم صلصة “راغو” موثقة، والتي يعود تاريخها إلى نهاية القرن الثامن عشر.

عندما غزا نابليون إيطاليا عام 1796م، أحضر أحد الجنود معه لحمًا بقريًا، الذي شكل أساس صلصة “راغو” التي نعرفها اليوم، وتأتي كلمة ragù من الفعل الفرنسي ragouter “إضافة النكهة، أو فتح الشهية”، والحقيقة أنه خلال الغزو وقع العديد من الإيطاليين في أسر حب المطبخ الفرنسي الأنيق.

سر صلصة راغو

ابتكر الشيف الإيطالي “ألبرتو ألفيسي” حينها صلصة “راغو”، ولم يُعرف سر الوصفة إلا بعد مرور 180 عامًا، على يد الصحفيين، أوريليانو باساني، وجيانكارلو روفرسي، وهي مزيج من اللحم البقري والبصل والطماطم والفلفل الأسود والقرفة.

بعد الحرب العالمية الثانية، ساعد الجنود العائدون من الخدمة في إيطاليا في نشر المعكرونة بصلصة الراغو، ووضعوا عليها كرات اللحم.

في أمريكا، كان المهاجرون الإيطاليون يتناولون الطبق اللذيذ، ما ساهم في رواجه، وفي بريطانيا في الستينات من القرن العشرين، استخدم مضيفو حفلات العشاء اسم “سباغ بول” أي “سباغتي بولونيز” في محاولة لإظهار هذا الطبق الغريب آنذاك.

جزء من جمال البولونيز، هو بساطته المطلقة، ويمكنك إضافة مكوناتك الخاصة لتحضير “الوصفة السرية” الخاصة بك.

مكونات الوصفة الأصلية لمعكرونة بولونيا بصلصة الراغو:

لحم العجل، 150 غرامًا، كارني سيكا نوع من اللحم البقري المجفف 50 غرامًا، زبدة 40 غرامًا، ربع بصلة، نصف جزرة، كرفس، قليل من الدقيق، مرق، ملح، فلفل، جوزة الطيب.