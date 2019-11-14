لاعبو العراق: وطننا ما نبيعه

المواطن - محمد سمعه

احتفل لاعبو المنتخب العراقي بحماس شديد، حيث قاموا بترديد شعارات وطنية وذلك عقب فوز أسود الرافدين على المنتخب الإيراني أمس الخميس بثنائية مقابل هدف في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ونشر الحساب الرسمي لـ قناة العربية عبر تويتر مقطع فيديو للاعبي منتخب العراق وهم يحتفلون بالفوز قائلين: “بالروح، بالدم نفديك يا عراق، إخوان وسنة وشيعة، هذا الوطن ما نبيعه”.

وسجل اللاعبان مهند علي كاظم وعلاء عباس هدفي المنتخب العراقي في شباك إيران، بينما سجل اللاعب أحمد نور الله هدف منتخب إيران الوحيد.

وكانت مباراة العراق وإيران، أُقيمت على ملعب عمان الدولي في دولة الأردن.

وبعد الفوز، يتصدر منتخب العراق المجموعة الثالثة برصيد عشر نقاط، أما منتخب إيران فاحتل المركز الثالث برصيد ست نقاط بعد خسارته.

شاهد.. هكذا احتفل لاعبو المنتخب العراقي بعد فوزهم على #ايران وهم يهتفون: إخوان سنة وشيعة هذا الوطن ما نبيعه pic.twitter.com/pvksReKmaZ — العربية (@AlArabiya) November 14, 2019