لقطات جمالية للحرم المكي الشريف
نشرتها حساب رئاسة الحرمين بتويتر

لقطات جمالية للحرم المكي الشريف

2019/11/18
الساعة 8:14 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
‎وسوم
المواطن - مكة المكرمة

نشرت رئاسة شؤون الحرمين صورًا جمالية للحرم المكي الشريف اليوم الاثنين.

جاء ذلك عبر الحساب الرسمي لرئاسة الحرمين على موقع “تويتر”.

وفي وقت سابق، دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عددًا من المبادرات التي أطلقتها وكالة الشؤون الفنية والخدمية، والتي جاءت انطلاقًا من حرصه على تطوير منظومة الأعمال الخدمية والميدانية والتشغيلية وتحسين جودتها والارتقاء بمنظومتها بما يحقق تطلعات ولاة الأمر والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030.

ومن المشروعات التي دشنت مختبر زمزم بعد تطويره وتطوير الأجهزة المستخدمة لمعاينته والتأكد من سلامته من الشوائب.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


اترك تعليق

avatar

هل قرأت هذا ؟
  • الشريم: كم قتيلًا هلك تحت راية العصبية !
    •
  • إمام الحرم المكي: جبر الخواطر سجية تدل على سمو النفس ورجاحة العقل
    •
  • الشيخ السديس يدشّن مشروع ترقيم الأبواب بالحرم المكي
    •
  • قرار من السديس بإعادة هيكلة مكتبة الحرم المكي
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :