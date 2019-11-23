لقطات .. عبدالعزيز الفيصل يُتوج الفائزين بـ فورمولا إي

المواطن - محمد سمعه

توج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، الفائزين في الجولة الثانية من سباق فورمولا إي الدرعية.

ونشر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة عبر تويتر صورًا من تتويج الأمير عبدالعزيز الفيصل للفائزين في الجولة الثانية اليوم السبت من سباق فورمولا إي الدرعية.

جدير بالذكر أن المتسابق البريطاني إلكسندر سيمز حقق المركز الأول في الجولة الثانية اليوم.

من ناحية أخرى، تُوج السائق البريطاني سام بيرد بجائزة الجولة الأولى من سباق فورمولا إي الدرعية، الذي انطلق أمس الجمعة.

وذكر الحساب الرسمي لـ هيئة الرياضة عبر تويتر أن بيرد فاز بالجولة الأولى من السباق، ليكون أول سائق يفوز بسباق في كل موسم لفورمولا إي على مدار ستة مواسم.

وحل في المركز الثاني السائق أندريه لوتيرر سائق بورشه، بفارق ثانية وثلاثين جزءًا من الثانية، أما السائق البلجيكي سوفيل فاندورن فاحتل المركز الثالث.