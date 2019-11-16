لقطة مثيرة بـ مباراة البرازيل ضد الأرجنتين

المواطن - محمد سمعه

قدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، لقطة أثارت الجدل خلال مباراة البرازيل ضد الأرجنتين، التي أُقيمت بالأمس في سوبر كلاسيكو على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وعرض مقطع فيديو طلب فيه ميسي من تيتي مدرب المنتخب البرازيلي أن يصمت، بعدما طالب الأخير حكم لقاء البرازيل ضد الأرجنتين، بمنح ميسي بطاقة صفراء لادعائه السقوط من أجل الحصول على ركلة جزاء.

وأشار تيتي بعد مباراة البرازيل ضد الأرجنتين، إلى أنه طالب حكم اللقاء بمنح ميسي بطاقة صفراء؛ بسبب تمثيله، حيث فوجئ بميسي يُشير له بالصمت، بينما رد عليه مدرب البرازيل بأن يصمت هو.

وكانت مباراة البرازيل ضد الأرجنتين انتهت بفوز منتخب راقصي التانجو بهدف دون رد، سجله ميسي في الدقيقة الثالثة عشرة من عمر الشوط الأول.

وحرص ثلاثي النصر البرازيلي بيتروس وجوليانو ومايكون على الحضور إلى مباراة البرازيل ضد الأرجنتين، التي أُقيمت أمس الجمعة ضمن بطولة السوبر كلاسيكو الودية في الرياض.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر تويتر صورة تواجد بيتروس وجوليانو ومايكون في مباراة البرازيل ضد الأرجنتين التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وبعد مباراة البرازيل ضد الأرجنتين، تُوج منتخب الأرجنتين بلقب السوبر كلاسيكو في نسخته الثانية بعد الفوز بهدف دون رد، في لقاء شهد حضورًا جماهيريًّا تخطى الـ22 ألف متفرج.

وشهدت مباراة البرازيل ضد الأرجنتين رد راقصي التانجو الخسارة لراقصي السامبا، بعد فوز البرازيل على الأرجنتين وحصد النسخة الأولى من لقب السوبر كلاسيكو في أكتوبر من عام 2018 في جدة.

كما تمكن المنتخب الأرجنتيني من تحقيق بعض الأرقام المميزة عقب الفوز في مباراة البرازيل ضد الأرجنتين، حيث تمكن راقصو التانجو من تحقيق الفوز على البرازيل في 43 مباراة، ليحقق راقصو التانجو نفس رصيد منتخب البرازيل في الفوز على الأرجنتين في عدد المباريات.