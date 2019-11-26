لوكاس ليما يُشارك في تدريبات #الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي عن مشاركة البرازيلي لوكاس ليما في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية، مساء اليوم، بعد عودته من بلاده.

وكان لوكاس ليما قد حصل على إذن من الجهازين الفني والإداري في النادي الأهلي وغادر إلى البرازيل الأسبوع الماضي لوفاة والدته، الأمر الذي أبعده عن مباراة الفيصلي الأخيرة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، تحت قيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس، وذلك بعدما حصل اللاعبون على راحة بالأمس.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة.