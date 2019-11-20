ماجد عبدالله: أتمنى فوز #الهلال بـ الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

أعرب الأسطورة ماجد عبدالله، نجم نادي النصر والمنتخب السعودي الأسبق، عن تمنياته بفوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019 على حساب أوراوا الياباني.

وعبر مقطع فيديو متداول عبر تويتر قال ماجد عبدالله: إن شاء الهلال يفوز على أوراوا وتكون البطولة له.

وأبدت صاحبة مقطع الفيديو إعجابها بالروح الرياضية لـ ماجد عبدالله فقالت: هل ترون كونوا جميعًا في أخلاق الكابتن.

من ناحية أخرى، أقدمت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، على فعل خطوة مهمة لحماية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل مواجهة نادي أوراوا الياباني يوم الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وقالت تقارير صحافية: إن إدارة الهلال تتجه للتعاقد مع شركة أمن في العاصمة اليابانية، وذلك من أجل حماية لاعبي الهلال من قدوم الجماهير اليابانية بكثرة حولهم خاصة في فندق الإقامة.

ويعد تصرف إدارة الهلال مثاليًّا بدرجة كبيرة، وذلك من أجل توفير الحماية والتركيز بشكل كامل للاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية يوم 24 نوفمبر أمام نادي أوراوا.

وتحاول الإدارة الهلالية تذليل كافة العقبات للفريق من أجل التتويج باللقب الآسيوي الغائب عن الزعيم منذ عام 2000.

وكان أكثر من شخص ياباني أكد دعمه لنادي الهلال من أجل الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخ الزعيم.

عندما تكون أسطورة وطن حقيقية

تصبح مسئول عن ثقافة واجيال #ماجد_عبدالله pic.twitter.com/1gtjanBPO8 — فهيد الدوسري (@fehaidaldossary) November 20, 2019