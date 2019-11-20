ماذا تعرف عن يوم الطفل Children’s day ؟

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يحتفل العالم اليوم بـ يوم الطفل أو Children’s day والذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، حيث غير محرك البحث جوجل صدارة صفحته الرئيسية لصورة كرتونية عليها رسوم للأطفال.

وتحتفل دول العالم بيوم الطفل العالمي حسب توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1954 يوم 20 نوفمبر من كل عام بأن تقيم جميع البلدان يومًا عالميًا للطفل يحتفل به بوصفه يومًا للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال وقد أعلنت الأمم المتحدة في هذا اليوم اتفاقية حقوق الطفل.

وبداية الاحتفال بـ يوم الطفل أو Children’s day كان توصية من توصية مؤتمر الاتحاد النسائي الديمقراطي الدولي، في عام 1949، حيث طلب المؤتمر الاحتفال بالأطفال، في يوم محدد في جميع البلدان، بوصفه يومًا للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال، وفي هذا اليوم، أعلنت الأمم المتحدة قانون حقوق الطفل.

كما تم أيضًا تحديد 5 نوفمبر يومًا للطفل العالمي، وقد سبقه وتلاه عدد من الاتفاقات الدولية حول حقوق الطفل، ويعتبر التاريخ المعترف به لـ يوم الطفل أو Children’s day مختلف من دولة إلى أخرى، حسب تراثها وإرثها الحضاري، وعلى سبيل المثال تحتفل به تونس وتايلاند في يوم 11 نوفمبر، وتحتفل به فلسطين في 5 أبريل، وتركيا في 23 أبريل، والنرويج في 17 مايو، واليمن ولبنان في 1 يونيو، وألمانيا في 20 سبتمبر، بينما تحتفل غالبية الدول العربية بـ يوم الطفل أو Children’s day في 20 نوفمبر.

ودائما ما تعطي منظمة يونيسيف في كل عام شعارًا مختلفًا لـ يوم الطفل أو Children’s day حيث كان العام الماضي يحمل شعار KidsTakeOver أو الأطفال يتولون الأمور، والذي يحث الشباب في كافة أنحاء العالم على السير على نهج آبائهم، ومساعدة الشباب الأقل حظا للوصول إلى المناصب التي يسعون إليها.

ومن مشاهير العالم الذين يدعمون يوم الطفل أو Children’s day نجم كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام، ونجم كرة القدم الإسباني ديفيد فيلا، ولاعب الكريكيت الهندي السابق ساشين تندولكار.