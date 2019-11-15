مان يونايتد يكشف خطته لـ يناير

مان يونايتد يكشف خطته لـ يناير

2019/11/16
الساعة 12:26 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

وضع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إستراتيجيته وذلك من أجل التعاقد مع اللاعبين، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة الميرور البريطانية: إن مانشستر يونايتد قام بتجهيز 200 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع إيرلينج هالاند لاعب ريد بول سالزبورغ النمساوي، والإنجليزي جادون سانتشو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.

وتُقدر قيمة شراء سانتشو 100 مليون جنيه إسترليني، بجانب دفع 85 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع هالاند من نادي ريد بول سالزبورغ.

ويرغب مانشستر يونايتد في تدعيم صفوفه الهجومية، بعد رحيل كل من البلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي اليكسيس سانشيز لصفوف إنتر ميلان الإيطالي في صيف 2019.

وقدم مانشستر يونايتد أداءً مخيبًا للغاية منذ انطلاق موسم 2019- 2020؛ حيث يحتل حاليًّا المركز السابع في الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة.

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