مباراة أوراوا تُحقق أمنية كاريلو

المواطن - محمد سمعه

تمكن البيروفي أندري كاريلو لاعب الهلال من تحقيق أمنيته الخاصة في مباراة أوراوا الياباني بالأمس في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وكشف كاريلو في المؤتمر الصحافي بعد مباراة الهلال وأوراوا أنه كان يريد استغلال مباراة ذهاب نهائي الآسيوية من أجل المساهمة بوضع بصمة تُقرب الهلال من اللقب الثالث له في دوري أبطال آسيا.

وأكد كاريلو أنه يتألق مع الفريق الهلالي وذلك بفضل مساعدة زملائه له.

جدير بالذكر أن الهدف الذي سجله كاريلو في شباك النادي الياباني، وضع القدم الأولى لنادي الهلال على منصة التتويج بدوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخ الزعيم.

يذكر أن كاريلو سدد مرتين على المرمى وصنع 4 فرص للتهديف بجانب تسجيله هدف المباراة الوحيد.

وكان الهلال عانى كثيرًا للتعاقد مع كاريلو بصورة نهائية من بنفيكا، حيث أراد بنفيكا الحصول على 18 مليون يورو بعدما قدم الهلال 15 مليون يورو لتحويل إعارة كاريلو إلى بيع نهائي، ورحب الهلال بمطلب النادي البرتغالي ليتعاقد مع النجم البيروفي بصورة نهائية.

وشهد الشوط الأول من مباراة الهلال ضد أوراوا إهدار كم كبير من الفرص من قبل لاعبي أزرق العاصمة، حيث أهدر اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو هدفين للهلال، بينما أهدر اللاعب علي البليهي فرصة هدف محقق للأزرق.

وأهدر اللاعب سالم الدوسري هدفًا لـ الزعيم في الشوط الثاني من مباراة الهلال ضد أوراوا، حيث اكتفى نجوم الأزرق بإحراز هدف واحد عبر اللاعب البيروفي أندريه كاريلو في الدقيقة الستين من عمر المباراة.

وأعادت مباراة الهلال ضد أوراوا، أمس السبت، إلى الأذهان سيناريو ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017 بين الهلال وأوراوا أيضًا، حيث سجل الهلال هدفًا عبر اللاعب السوري عمر خربين وقتها وأهدر فرصًا عديدة كانت كفيلة بجعل الهلال يفوز برباعية مقابل هدف على الأقل.

وستُقام مباراة العودة بين الهلال وأوراوا يوم 24 نوفمبر الجاري في اليابان.