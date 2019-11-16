متظاهرون يسيطرون على مبنى للباسيج

المواطن - متابعة

نجح متظاهرون إيرانيون في مدينة أنديشه، التابعة لمحافظة طهران، في السيطرة على مركز تابع لقوات التعبئة (الباسيج)، وهي ميليشيات عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني الإرهابي.

وأكدت قناة در التابعة للمعارضة الإيرانية أن مئات المحتجين في مدينة أنديشه الواقعة على بعد 20 كيلو مترًا غرب طهران، تمكنوا من السيطرة على مبنى لقوات الباسيج.

وتصاعدت الاحتجاجات الإيرانية ضد رفع أسعار الوقود في يومها الثاني، السبت، على نحو لافت، إذ بلغت حد إحراق فرع للمصرف الوطني، بالتزامن مع مطالب بإسقاط نظام المرشد ورفض تدخل طهران في شؤون الدول العربية.

وفي مدينة بهبهان، جنوب غربي إيران، أضرم محتجون النار في المصرف الوطني، بينما طالب المتظاهرون في مدينة كرج، وسط البلاد، بإسقاط نظام المرشد على خامنئي.

وردد متظاهرون في عدة مدن إيرانية هتافات رافضة لتدخل بلدهم في شؤون الدول العربية، وطالبوا بتحسين أحوالهم المعيشية، بحسب مصادر في المعارضة الإيرانية.