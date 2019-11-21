محمد بن سلمان يعزي ولي عهد أبو ظبي
في وفاة الشيخ سلطان بن زايد

محمد بن سلمان يعزي ولي عهد أبو ظبي

2019/11/21
الساعة 11:13 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
‎وسوم
المواطن - واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – اليوم اتصالات هاتفية بكل من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.
وعبر سمو لي العهد خلال الاتصالات الهاتفية عن بالغ تعازيه ومواساته لهم في وفاة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان- رحمه الله -، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
وقد أعرب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن شكرهم وتقديرهم لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة ومواساته لهم في الفقيد – رحمه الله -.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


اترك تعليق

avatar

هل قرأت هذا ؟
  • فيديو.. العرفج: ولي العهد يعيد اكتشاف السعودية
    •
  • برقيتا عزاء من الملك سلمان وولي العهد لعائلة آل خازم
    •
  • الملك سلمان وولي العهد يهنئان عون
    •
  • ولي العهد يبحث تعزيز التعاون مع وزير دفاع كوريا الجنوبية
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :