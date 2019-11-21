محمد بن سلمان يعزي ولي عهد أبو ظبي

المواطن - واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – اليوم اتصالات هاتفية بكل من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وعبر سمو لي العهد خلال الاتصالات الهاتفية عن بالغ تعازيه ومواساته لهم في وفاة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان- رحمه الله -، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وقد أعرب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن شكرهم وتقديرهم لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة ومواساته لهم في الفقيد – رحمه الله -.