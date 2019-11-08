مدرب أوراوا: جاهزون لـ #الهلال وقادرون على خطف اللقب الآسيوي

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الياباني تيسوشي أوتسوكي، المدير الفني لنادي أوراوا الياباني، أن فريقه جاهز ومستعد لمواجهة نادي الهلال غدًا السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وتحدث تيسوشي أوتسوكي في المؤتمر الصحافي قائلًا: نثق بحارسنا الثاني ومتأكد أنه سيظهر بمستوى جيد غدًا أمام الهلال، الكل جاهز ولا توجد فروقات بين اللاعب الأساسي والاحتياطي.

وأضاف أوتسوكي: أوراوا قادر على تحقيق اللقب الآسيوي على حساب الهلال مرة أخرى، وسنقاتل من أجل الفوز وإسعاد جماهيرنا.

وتابع مدرب أوراوا: غياب هداف الفريق لا يعني أننا سندافع غدًا، نحن نسعى للتسجيل في الرياض والخروج بأكبر عدد من الأهداف.

وفي السابق، قدم نادي أوراوا خدمة كبيرة لنادي الهلال، حيث سيغيب العنصر الأهم في الفريق الياباني وهو الحارس نيشيكاوا عن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

ويأتي غياب الحارس الياباني نيشيكاوا وذلك بسبب تراكم البطاقات.

وسيغيب اللاعب يوكي موتو عن نادي أوراوا لمدة 4 أشهر، وذلك بسبب الإصابة في الكتف، كما سيغيب لاعب الوسط تاكويا الذي يغيب لمدة شهر حيث لن يواجه الهلال في لقاء الذهاب.

وتأتي الفرصة قوية لنادي الهلال من أجل حصد اللقب الآسيوي بسبب غياب أهم العناصر عن نادي أوراوا، حيث يحتاج الأزرق فقط للتخلص من الأخطاء الدفاعية من أجل الاقتراب شيئًا فشيئًا نحو تحقيق اللقب الآسيوي.

وتوجه صالح النعيمة، نجم نادي الهلال السابق، بنصيحة ذهبية إلى لاعبي أزرق العاصمة، وذلك بعد تأهلهم إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019 لمواجهة نادي أوراوا الياباني.

وكتب صالح النعيمة تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: “إذا لم يقدم اللاعبون مستوى يليق بشعار الهلال كنا نستشعر ذلك من دون أن نسمع لهذا أو نقرأ لذاك، نجتمع بعد اللقاء نتحاور فيما بيننا ينتقد المقصر منا بنقد أخوي بنّاء نخرج بعدها وأيدينا بأيدي متعاهدين على تصحيح الأخطاء وإسعاد الجماهير”.

وأضاف النعيمة: تأهل الهلال وهذا المهم وبقي الأهم، ولابد أن يستفيد اللاعبون من الدروس، عليهم أن يعملوا ويركزوا أكثر في القادم، وأن يبتعدوا عن الإعلام ووسائل التواصل.