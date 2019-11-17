مدرب أوراوا يكشف ورقة #الهلال الرابحة

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الياباني تيسوشي أوتسوكي المدير الفني لـ نادي أوراوا الياباني عن الورقة الرابحة لنادي الهلال وذلك قبل أسبوع من لقاء إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وتحدث أوتسوكي قائلًا: كاريلو مصدر قوة الهلال، وسنتعامل معه بواقعية، حتى إذا اضطُررنا إلى التقليل من النشاط الهجومي لـ أوراوا في الناحية اليسرى، ونحن سنلعب بتوازن.

في سياق آخر، وقبل أسبوع من مواجهة الإياب، قال البرازيلي إيفرتون دا سيلفا لاعب وسط نادي أوراوا الياباني إن فريقه لن يتنازل عن لقب دوري أبطال آسيا أمام الهلال، خاصة أن المباراة ستُقام في طوكيو ووسط حضور جماهيري كبير لمساندة أوراوا.

وأضاف إيفرتون، أن جماهير أوراوا ستدفع لاعبي الفريق الياباني لتحقيق الفوز على الهلال وتعويض خسارة جولة الذهاب.

أما الرسالة الثانية فكانت من الياباني تومواكي ماكينو مدافع نادي أوراوا الياباني، حيث قال عبر حسابه في الإنستجرام: نحن أوراوا، لم ينتهِ شيء بعد.

بالطبع تُمثل هاتان الرسالتان تنبيهًا هامًا لنجوم الهلال من أجل استغلال الفرص التي ستتاح لهم للتسجيل في شباك أوراوا بجانب التركيز على تقليل الأخطاء من أجل الاقتراب شيئًا فشيئًا نحو حسم اللقب الآسيوي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت يوم 9 نوفمبر الجاري، بفوز الهلال بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أُقيم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، حيث سجل البيروفي أندري كاريلو هدف الفوز.