مدرب إنتر ميلان يرتدي الزي السعودي

المواطن - محمد سمعه

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، وهو يرتدي الزي السعودي، وذلك بمناسبة تواجده في المملكة خلال الفترة الحالية.

وتواجد أنطونيو كونتي في المملكة من أجل إلقاء محاضرات تدريبية على المدربين السعوديين، بالتعاون مع معهد إعداد القادة.

يذكر أن كونتي زار أمس الثلاثاء، نادي الاتفاق، واطلع على مرافق النادي وتعرف على إنجازاته، وحضر مع مرافقيه مران الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة الاتحاد يوم 24 نوفمبر، في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد اللقاء تكريم رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق، خالد الدبل للمدرب الإيطالي بدرع تذكاري وقميص الفريق الأول لكرة القدم يحمل اسمه.

واختتم التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي، بالتقاء كونتي بالأجهزة الفنية والإدارية والطبية ولاعبي الفريق، وعبر مدرب فارس الدهناء عن سعادته بزيارة المدرب العالمي كونتي للمملكة، وتخصيص برنامجه بزيارة نادي الاتفاق.