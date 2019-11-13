مدرب #الاتحاد يُحذر إدارة الحائلي

المواطن - محمد سمعه

أظهر المدرب الهولندي هينك تين كات، المدير الفني لنادي الاتحاد، رد فعله لمجلس إدارة النادي، وذلك بعد اهتمام الهلال بضم البرازيلي رومارينيو مهاجم العميد.

وتوجه تين كات بالتحذير إلى إدارة الاتحاد حول ضرورة تجديد التعاقد مع رومارينيو ومنعه من الانتقال للهلال أو إلى أي فريق آخر، خاصة أن رومارينيو يُعد اللاعب الوحيد المتألق بشكل مُلفت مع العميد رغم تراجع نتائج الاتحاد.

يذكر أن تين كات يرغب في بقاء رومارينيو من أجل بناء فريق الاتحاد حوله أملًا في تحسين النتائج خلال الفترة المقبلة.

وكشف أحد النقاد الرياضيين عن اهتمام نادي الهلال بالتعاقد مع البرازيلي رومارينيو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

وقال الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل عبر حسابه الرسمي في تويتر: “الهلال يرغب بالتعاقد مع العين المفتحة في الاتحاد من اللاعبين الأجانب وهو رومارينيو، نفسي أشوف ردة فعل بعض إعلاميي الاتحاد اللي أصبحوا هلاليين أكثر من أنفسهم”.

وتابع المريسل: “وش المشكلة الاتحاد سيئ هالموسم، ومن باب الدعم يروح للهلال”.

جدير بالذكر أن رومارينيو نجح في التألق تهديفيًّا مع نادي الاتحاد في الفترة الأخيرة، رغم تراجع نتائج العميد، كما تألق رومارينيو بشكل كبير في مباراة الاتحاد والرياض في كأس خادم الحرمين الشريفين حيث سجل ”هاتريك” في شباك الرياض.