مشاعر لا توصف لوالدي التوأم الليبي
بعد نجاح عملية الفصل

مشاعر لا توصف لوالدي التوأم الليبي

2019/11/14
الساعة 5:40 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قرابة الـ15 ساعة قضاها والدا التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد، وهما يراقبان عملية فصل ابنيهما عن بعضهما عبر الشاشات فيما يواصل الفريق المكون من 35 مختصًا برئاسة الدكتور عبدالله الربيعة العمل.

وعبّر والدا التوأم عن سعادتهما بنجاح عملية الفصل ورفعا أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد صدور توجيهاتهما ببدء عملية الفصل بالمملكة.

وكان الربيعة أعلن نجاح عملية الفصل ونقل التوأم إلى العناية المركزة وهما بحالة جيدة.

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