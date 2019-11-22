مشهد بديع.. الضباب يعانق جبال السروات

المواطن - محمد المقصّي - الباحة

بدا الضباب وهو يعانق جبال السروات بالباحة مختالًا متفردًا بالجمال الطبيعي في أبهى حلة وأجمل لقطة وثقها مصور ومراسل قناة العربية بمنطقة الباحة، عماد الزهراني فهو مهتم بكل جوانب الطبيعة في منطقة الباحة ومبدع في تصوير كل المناطق الأثرية والطبيعية في المنطقة.

وتحدث الزهراني لـ ” المواطن ” قائلًا : تم تصوير المقطع في أوقات متفرقة، وأيضًا منوع لمحافظات المنطقة، وتابع : أغلب المقاطع تكون في فترة العصر والقليل يكون في فترة الصباح.

وختم : الحمد لله هذا المقطع وجد الانتشار والإشادة من الذين شاهدوا جمال المنظر باختلاط الضباب مع قمم الجبال وجمالها.