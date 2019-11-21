مطالب بتعديل شرط الوقت في اختبار كفايات

المواطن - الرياض

بدأ معلمون ومعلمات، اليوم الخميس، اختبار كفايات الذي يعقده مركز قياس لصالح وزارة التعليم بهدف قياس مدى قدرة المرشحين في تحقيق المعايير التي يجب توفرها من علوم ومهارات تقوم على تغطية كافة الجوانب الأساسية لمهنة المعلم، فيما ينتظر آخرون إجراء الاختبار خلال الأسبوع المقبل.

ويساعد اختبار كفايات المعلمين عبر موقع قياس الجهات المختصة في وزارة التعليم باختيار الوظائف التعليمية المناسبة للأشخاص المناسبين.

وعبر وسم “كفايات المعلمين والمعلمات” على موقع تويتر، طالب معلمون ومعلمات بتعديل شرط الوقت في اختبار كفايات لأنه لا يمكن حل سؤال واحد في أقل من دقيقة، خاصةً وأنه بحسب تعليمات مركز قياس للمراقبين يُمنع العودة للقسم السابق.

ورأى البعض أن الاختبار ليس صعباً أو تعجيزياً لكن القضية تكمن في الشخص نفسه هل استعد جيداً وذاكر وقرأ وراجع للاختبار، لأن من يستعد ويثق بعد الله في نفسه وقدراته سوف يتجاوز هذا الاختبار بكل سهولة، وسط دعوات بالتوفيق وتيسير الاختبارات عليهم والتعيين عاجلاً غير آجل.

طريقة الأسئلة في ورقة الاختبار ومدته:

وينقسم اختبار كفايات المعلمين إلى قسمين، اختبار عام واختبار تخصص، وكل واحد منهما يتكون من 75 سؤالًا، عدا تخصصي الرياضيات والفيزياء فيتكون كل منهما من 60 سؤالًا.

وتوضع كافة الأسئلة من نوع اختيار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات، حيث يكون لكل سؤال من الأسئلة أربعة اختيارات، يجيب المتقدم على الصحيحة منها بتظليل رمز الإجابة الصحيحة بورقة الإجابة.

وتبلغ مدة الاختبار العام ساعة ونصف والاختبار التخصصي ساعة ونصف أيضا وبذلك يكون مجموع عدد الساعات في الاختبار ثلاث ساعات، وهناك استراحة فيما بين الاختبارين.

الهدف من اختبار كفايات:

أما الهدف من اختبار كفايات المعلمين والمعلمات فهو قياس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها في المتقدمين لمهنة التدريس، بما تشتمل عليه من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة، وتستخدم نتائج الاختبار لأغراض عدة؛ منها استخدامها في عمليات الانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة بوزارة التعليم.