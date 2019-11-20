معركة دامية بين نمر وثعبان ضخم

المواطن - متابعة

وثق مصور الحياة البرية “مايك ويلتون” المعركة القوية التي دارت بين ثعبان ضخم ونمر شرس داخل محمية ماساي مارا الكينية، عندما حاول الثعبان الضخم افتراس النمر أثناء مروره أمامه.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة ديلي ميل، اللحظات التي انقض فيها الثعبان على النمر وتمكن من إسقاطه على الأرض، حيث التف حول جسده مستغلًّا قوته وطوله لشل حركته، ولكن النمر الشرس لم يستسلم وقاوم الهجوم.

دفع النمر الثعبان الضخم مستخدمًا مخالبه القوية وشن بعدها هجومًا شرسًا عليه، حيث قام باستخدام أنيابه الحادة في إصابة الثعبان بجروح بالغة في أماكن متفرقة من جسده.

وما أن هدأت المعركة وقف النمر ينظر إلى الثعبان الذي فقد القدرة على الحركة، حيث أشار المصور وفريقه إلى أن الثعبان العملاق مات بعد المعركة بدقائق.