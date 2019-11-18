مقتل ضابطين بمظاهرات شيراز وآخران يعصيان الأوامر

المواطن - متابعة

اشتدت حدة المظاهرات الإيرانية في عدد من المدن بينها مدينة شيراز التي شهدت مقتل ضابطين في مواجهات مع المتظاهرين.

وفي تطور خطير أفادت مصادر إعلامية أن ضابطين في الحرس الثوري الإيراني رفضا أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين.

وترددت أنباء عن تعليق الدراسة غدًا بسبب الاحتجاجات الشديدة التي انطلقت في شيراز وأكثر من 100 مدينة فيما أشارت مصادر ميدانية إلى مقتل قرابة 61 متظاهرًا في 10 مدن.

وقررت حكومة إيران رفع أسعار البنزين أمس الأحد الأمر الذي أوقد شرارة المظاهرات مجددًا.