مهرجان الإبل يتيح الفحص المبكر عن الغش 

المواطن - واس

أعلن نادي الإبل عن فتح عيادة الكشف المبكر عن الغش والعبث قبيل انطلاق مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الرابعة الذي تنطلق فعالياته ١٥ ديسمبر في الصياهد الجنوبية ١٤٠ كلم شمال شرقي الرياض.

وتعد خدمة الكشف المبكر هي الخدمة الأولى من نوعها في عالم مهرجانات الإبل، التي تتيح لملاك الإبل الراغبين في التأكد من خلو مشترياتهم ومنقياتهم من العبث قبل مشاركتها وخوض غمار التنافس في المهرجان.

وبين نادي الإبل في بيان صحفي أن اللجان الطبية المشرفة على كشف العبث في المهرجان تتولى مهمة الفحص المبكر وتأكيد سلامة الإبل من عدمها للمشاركين، مشيرًا إلى أن اللجنة أتاحت الكشف المبكر لمنح المشاركين فرصة للتأكد من سلامة إبلهم ومشترياتهم.

وأوضح النادي أن رسوم الخدمة المقدمة ٥٠٠٠ ريال لكل متن من الإبل يتم الفحص عليه، مشيراً إلى أن الحجوزات تتم بعد عملية إيداع العميل لكامل المبلغ ومقابلة اللجان الطبية.

يُذكر أن نادي الإبل فتح باب التسجيل في هذه الخدمة يوم الأحد الماضي ٢٤ نوفمبر الجاري، مُشدداً أن أولوية الفحص بحسب الحجز من قبل الملاك والراغبين في إجراء هذه الكشوفات.