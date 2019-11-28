مواعيد مباريات الدوري السعودي بعد تعديلها

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين إعادة تعديل مواعيد 41 مباراة في الدور الأول من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بداية من الجولة الـ11 وحتى الـ15 خلال الفترة من 12 ديسمبر إلى 25 يناير من العام المقبل.

ومن المقرر بداية الجولة الحادية عشرة من الدوري يوم 12 ديسمبر وتستمر يومي الجمعة والسبت، مع تأجيل مباراة الأهلي والهلال في الجولة لتُقام يوم 7 يناير بسبب مشاركة الهلال في مونديال الأندية.

وستنطلق مباريات الجولة الثانية عشرة يوم 19 ديسمبر وتستمر يومي السبت والأحد 20 و 21 ديسمبر، ثم تبدأ الجولة الثالثة عشرة يوم 26 ديسمبر وتستمر في يومي 27 و 28 من الشهر ذاته، ويخوض الهلال لقائه المؤجل أمام العدالة يوم 30 ديسمبر.

أما الجولة الرابعة عشرة فستنطلق يوم 9 يناير على مدار 4 أيام وتُقام مباريات الجولة أيام 10 يناير و 11 يناير ويتم استئنافها يوم 13 يناير.

وتبدأ مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري يوم 23 يناير ويتم استئنافها يومي 24 و 25 يناير.

وأعلنت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين عن تأجيل مباراة الهلال والفيصلي في الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في حال عبر الزعيم لدور الأربعة في مونديال الأندية.

وسيخوض الهلال مباراته الأولى في مونديال الأندية بقطر ضد نادي الترجي التونسي بطل إفريقيا يوم 14 ديسمبر المقبل.

وفي حال فاز الهلال على الترجي فسيواجه نادي فلامنجو البرازيلي بطل قارة أمريكا الجنوبية في دور نصف النهائي يوم 17 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر في الأصل، إقامة مباراة الهلال والفيصلي يوم 21 ديسمبر المقبل، لكن سيتم تأجيلها لموعد لاحق في حال وصل الهلال لدور نصف النهائي بكأس العالم للأندية.