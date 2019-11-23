موعد اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات

المواطن - الرياض

بيَّن مركز قياس أن مواعيد اختبارات كفاية المعلمين 1441 ستبدأ اعتبارًا من تاريخ 23 نوفمبر 2019 لتنتهي فترة الاختبارات في التاريخ 30 نوفمبر 2019 ميلاديًا.

وتعد هذه الاختبارات مقياساً لمعايير القبول للمعلمين في المملكة، وهي تنقسم إلى قسمين وهما:

القسم الأول : اختبار عام.

القسم الثاني : اختبار التخصص.

ويُعد اجتياز اختبار كفايات المعلمين أحد المتطلبات الهامة للحصول على رخصة معلم ممارس طبقًا للائحة الوظائف التعليمية الجديدة.

ويقيس اختبار كفايات المعلمين مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها في المتقدمين لمهنة التدريس، بما تشمل عليه من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة.

وتستخدم نتائج الاختبار لأغراض عدة؛ منها استخدامها في عمليات الانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة بوزارة التعليم.