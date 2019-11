موعد عرض فيلم بالا في المملكة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

ذكر موقع WION الهندي، أن فيلم Bala سيتم طرحه في سينما المملكة في 14 نوفمبر، بعد أن توافق مع معايير الرقابة.

سيصبح الفيلم الأول للممثل أيوشمان كورانا الذي يتم عرضه بصالات العرض السينمائية بالمملكة، والأول في الخليج أيضًا، وهو من إخراج عمار كوشيك، وتلقى إشادة واسعة من النقاد واستجابة رائعة في شباك التذاكر الهندية يوم الافتتاح.

قصة الفيلم:

تدور القصة حول رجل يعاني من الصلع المبكر، ما يجعله يفقد الثقة بنفسه، ويتعرض للضغط الاجتماعي ما يسبب له صراعًا في الحياة، وكيف ينقصه الدافع بسبب مظهره.

#Bala clears Saudi Arabia censor… First movie of Ayushmann Khurrana to release in #SaudiArabia on 14 Nov 2019. pic.twitter.com/S6m2D7Yun5

