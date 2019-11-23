موعد مباراة أوراوا ضد #الهلال

المواطن - محمد سمعه

يحبس الجمهور الهلالي أنفاسه غدًا ظهرًا ولمدة 90 دقيقة، وذلك من أجل مشاهدة مباراة أوراوا ضد الهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وستنطلق مباراة أوراوا ضد الهلال في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب سايتاما 2002 في مدينة سايتاما اليابانية، بينما تُقام المباراة في السابعة مساءً بتوقيت اليابان.

ويرغب جماهير الهلال في الفرحة الكبرى بتتويج الزعيم في مباراة أوراوا ضد الهلال بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.

ورفع الجمهور الهلالي شعار “الثالثة ثابتة” قبل مباراة أوراوا ضد الهلال، حيث يحلم عشاق الأزرق برؤية فريقهم متوجًا باللقب الآسيوي والتأهل لكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ الهلال.

وفي المؤتمر الصحافي قبل مباراة أوراوا ضد الهلال، قال النجم محمد الشلهوب: من بداية البطولة كنا حريصين كلاعبين وجهاز فني وإداري على أن نكون على قلب واحد، ووصولنا إلى النهائي دليل على قوة الفريق، وسنقاتل حتى نهاية المباراة.

وأضاف الشلهوب: أنا سعيد بتواجدي بعد 19 عامًا في هذا النهائي بعد أول نهائي لي في عام 2000 أمام نادي جابيليو الياباني.

وقبل مباراة أوراوا ضد الهلال، كشف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال، عن الطريقة الوحيدة التي تضمن لأزرق العاصمة الفوز بلقب دوري أبطال آسيا غدًا أمام أوراوا الياباني.

وتحدث لوشيسكو قائلًا: في مثل هذه المباريات لا توجد أعذار، علينا التعامل مع كل الظروف، وأن نمتلك القدرة على تجاوز كل المصاعب، وسنحاول أن نؤدي بأفضل صورة وأن نُقدم كل ما بوسعنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والتتويج باللقب.

يذكر أن الهلال فاز في الذهاب يوم 9 نوفمبر الجاري بهدف دون رد سجله النجم البيروفي أندري كاريلو، حيث أُقيمت المباراة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.