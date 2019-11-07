موعد مباراة #الشباب ضد شباب الأردن

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الشباب ضد شباب الأردن ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويلعب الشباب ضد شباب الأردن عند الساعة 6:30 مساء يوم غد الجمعة، على استاد الملك عبدالله الثاني في عمان، ويطمح الفريقان تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور التالي.

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن عقد الاجتماع الفني التحضيري لمباراة الشباب ضد شباب الأردن في مدينة عمان، اليوم الخميس.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب قد نجح في الفوز على شباب الأردن في ذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال بهدف نظيف سجله حسن معاذ، ليُقرب فريقه من التأهل.