موعد مباراة مصر ضد كينيا

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة مصر ضد كينيا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

مصر ضد كينيا

وتلعب مصر ضد كينيا ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، مساء يوم غد الخميس، عند الساعة السابعة بتوقيت السعودية، وستشهد حضور 10 آلاف مشجع.

ويطمح المدير الفني الجديد حسام البدري، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة مصر ضد كينيا غدًا، وخطف الثلاث نقاط، لمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل السفر لمواجهة جزر القمر في الجولة الثانية.

وتشهد مباراة مصر ضد كينيا المقبلة، غياب نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بسبب إصابته في الكاحل، ونجم وسط النادي الأهلي حمدي فتحي بعد تعرضه لقطع في غضروف الركبة.

ويتواجد منتخب مصر الأول لكرة القدم في المجموعة السابعة بالتصفيات، بصحبة منتخبات كينيا، جزر القمر وتوجو، ويتأهل أصحاب الصدارة والوصافة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستُقام في الكاميرون.