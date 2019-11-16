موقف الدارسين بالخارج من حساب المواطن

المواطن - الرياض

أوضح حساب المواطن موقف الطلاب الذين يدرسون خارج المملكة من دعم البرنامج.

وقال حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين بموقع “تويتر”: إنه يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال السنة الميلادية الواحدة، سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع في وقت سابق 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.6 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.