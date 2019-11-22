نتائج الجولة الأولى من سباق فورمولا إي

المواطن - محمد سمعه

تُوج السائق البريطاني سام بيرد بجائزة الجولة الأولى من سباق فورمولا إي الدرعية، الذي انطلق اليوم الجمعة.

وذكر الحساب الرسمي لـ هيئة الرياضة عبر تويتر أن بيرد فاز بالجولة الأولى من السباق، ليكون أول سائق يفوز بسباق في كل موسم لفورمولا إي على مدار ستة مواسم.

وحل في المركز الثاني السائق أندريه لوتيرر سائق بورشه، بفارق ثانية وثلاثين جزءًا من الثانية، أما السائق البلجيكي سوفيل فاندورن فاحتل المركز الثالث.

وأُقيم، صباح اليوم الجمعة، تجارب السائقين الصباحية في سباق فورمولا إي الدرعية، والتي انطلقت أولى جولات موسمها السادس اليوم، وشهدت منافسة قوية بين المتسابقين.

وتصدر السائق ألكسندر سيمس ترتيب المتسابقين في سباق فورمولا إي النهائي خلال التصفيات التي أُقيمت اليوم.

|🎥| البريطاني سام بيرد يحتفل بفوزه بالجولة الأولى من سباق #فورمولا_إي ضمن #موسم_الدرعيةpic.twitter.com/XzJYc5aZ1l — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) November 22, 2019