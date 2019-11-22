نتائج الجولة الأولى من سباق فورمولا إي

نتائج الجولة الأولى من سباق فورمولا إي

2019/11/22
الساعة 5:55 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
‎وسوم
المواطن - محمد سمعه

تُوج السائق البريطاني سام بيرد بجائزة الجولة الأولى من سباق فورمولا إي الدرعية، الذي انطلق اليوم الجمعة.

وذكر الحساب الرسمي لـ هيئة الرياضة عبر تويتر أن بيرد فاز بالجولة الأولى من السباق، ليكون أول سائق يفوز بسباق في كل موسم لفورمولا إي على مدار ستة مواسم.

وحل في المركز الثاني السائق أندريه لوتيرر سائق بورشه، بفارق ثانية وثلاثين جزءًا من الثانية، أما السائق البلجيكي سوفيل فاندورن فاحتل المركز الثالث.

وأُقيم، صباح اليوم الجمعة، تجارب السائقين الصباحية في سباق فورمولا إي الدرعية، والتي انطلقت أولى جولات موسمها السادس اليوم، وشهدت منافسة قوية بين المتسابقين.

وتصدر السائق ألكسندر سيمس ترتيب المتسابقين في سباق فورمولا إي النهائي خلال التصفيات التي أُقيمت اليوم.

 

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


اترك تعليق

avatar

هل قرأت هذا ؟
ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :