نتائج مباريات اليوم بدوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباريات اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وشهدت تحقيق انتصارين وتعادل.

مباريات اليوم:

ولعب الخليج ضد الطائي على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، حيث تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 64 عن طريق خالد حامظي، وتعادل لويز إدواردو عند الدقيقة 83.

واحتضن ملعب نادي الفتح في الأحساء مباراة الجيل ضد الشعلة والتي انتهت بفوز الفريق الضيف بهدف دون رد، سجله لاعبه مامادو نانجو في الدقيقة 28، ليمنح فريقه ثلاث نقاط هامة.

وأُقيمت مباراة جدة ضد التقدم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد، سجلهما أحمد السلمي وجوهان ديديورت في الدقيقتين 79 و87.