نتائج مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباريات اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وشهدت تحقيق انتصارين و3 تعادلات.

مباريات اليوم:

ولعب النجوم ضد المجزل على ملعب نادي الفتح في الأحساء، وانتهت المباراة بنتيجة 2/ 1، وتقدم أصحاب الأرض بثنائية عن طريق عبدالله خطاب وعلي محمد في الدقيقتين 27 و29، وقلص نواف الزعاقي الفارق في الدقيقة 65.

وانتهت مباراة الكوكب ضد أحد التي أُقيمت على ملعب نادي الشعلة بالتعادل بنتيجة 2/ 2، سجل شاكر الرقيعي ثنائية أصحاب الأرض في الدقيقتين 62 و67، وأحرز هدفي الضيوف محمد عبدالرؤوف ومحمد الغامدي في الدقيقتين 80 و94.

وخيم التعادل على نتيجة مباراة الجبلين ضد العين التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل، وسجل هدفي أصحاب الأرض حسان عقبي في الدقيقتين 6 و59، وأحرز ثنائية الضيوف بيتر نوارة وفيصل الجمعان عند الدقيقتين 36 و87.

واحتضن ملعب نادي الأنصار في المدينة المنورة مباراة الأنصار ضد الباطن اليوم، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد سجله مشعل المطيري في الدقيقة 75.

وأُقيمت مباراة جدة ضد البكيرية على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1، حيث تقدم الضيوف عند الدقيقة 38 عن طريق جهاد الزويد، وسجل جوهان ديترويت هدفًا قاتلًا في الدقيقة 93.