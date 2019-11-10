نجم برشلونة يغيب لخمسة أسابيع

المواطن - محمد سمعه

أكد نادي برشلونة الإسباني أن مدافعه البرتغالي نيلسون سيميدو سيغيب عن صفوف البلوجرانا لمدة خمسة أسابيع، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء سيلتا فيجو بالأمس في الدوري الإسباني.

وأكد الموقع الرسمي لـ برشلونة أن إصابة سيميدو في الكاحل ستجبره على الغياب عن مواجهات البارشا لمدة خمسة أسابيع.

وسيغيب عن برشلونة أيضًا خلال المباراة القادمة في الليجا، المدافع سيرجي روبيرتو بعد أن تلقى البطاقة الصفراء الخامسة في الموسم.

جدير بالذكر أن نادي برشلونة كان تمكن من الفوز على فريق سيلتا فيجو برباعية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من الليجا.

وسجل النجم ليونيل ميسي ثلاثة أهداف” هاتريك” بينما سجل اللاعب سيرخيو بوسكيتس الهدف الرابع لبرشلونة.

ويحتل نادي برشلونة حاليًا صدارة الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة متساويًا في رصيد النقاط مع غريمه نادي ريال مدريد.