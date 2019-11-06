هدف حمد الله في #الفيصلي يُحقق له إنجازًا مميزًا

المواطن - محمد سمعه

حقق المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم النصر، إنجازًا مميزًا، وذلك بعد إحرازه للهدف الأول اليوم الأربعاء في شباك الفيصلي ضمن منافسات الجولة السادسة والمؤجلة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعد هدفه في الفيصلي، نجح عبدالرزاق حمد الله في التسجيل بجميع الأندية التي لعب ضدها في الدوري السعودي بواقع 17 ناديًا.

وسجل عبدالرزاق حمد الله الهدف الأول للنصر برأسية مميزة بعد عرضية متقنة من اللاعب سلطان الغنام في الدقيقة الـ11 من عمر الشوط الأول.

وكان حمد الله تُوج بلقب هداف الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 35 هدفًا، كما فاز مع النصر بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخ أصفر العاصمة.

ويملك النصر 17 نقطة في المركز الثاني، بينما يتواجد الفيصلي في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

ويلعب النصر ضد الفيصلي اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة السادسة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق الفوز خلال آخر 6 مباريات لعبها يوم الأربعاء في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ما يُعد بمثابة الفأل الحسن قبل مباراته ضد الفيصلي.